تحرير محاضر نقص وزن للمخابز البلدية في ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية، والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

حملة تموينية على المخابز البلدية

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرا للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات، بين «نقص وزن، مواصفات، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، نظافة، عدم إعطاء بون»، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات واشغالات الطريق بملوي

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للعمل على عودة الانضباط للشارع والطريق العام، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 89 مخالفة تنوعت ما بين إزالات إدارية، وإشغال طريق، باعة متجولين، نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً ان الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق مدينة ملوى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.