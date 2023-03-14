إصابة 11 شخصا بحادث تصادم سيارتين بمركز سمالوط في المنيا

أصيب 11 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط في شمال غربي محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي، وتحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارتين في مركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط غرب، وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا وهم: محمد عارف شافعي 70 سنة، وحنان عبد الكريم عوض 25 سنة، وعبد الكريم عوض عبد الله 63 سنة، وإكرام سالم سيد سالم 35 سنة، ونسرين سامح فرحات سنتين، ومحمد راضي نادي السويفي 22 سنة، وحمزة شريف 33 سنة، ومحمد عارف 23 سنة.

كما أصيب في الحادث: سعدية علي عمار تهاني 48 سنة، والرضيع فهد جمال عبدالناصر 3 شهور، وجمال عبد الناصر عبد الهادي 64 سنة، مصابون بكسور وسحجات وكدمات بالجسم جروح ومقيمون بقرى متفرقة داخل مركز سمالوط.