إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة على «صحراوي المنيا»

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام بوابة رسوم مركز المنيا.

انقلاب نقل ثقيل بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة 419 و ل ف نقل بمقطورة رقم 6789 أ ه ب، أمام بوابة رسوم مركز المنيا.

إصابة سائق ونقله للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة ناصر أحمد السيد، 45 عاما، سائق، بخلع بالكتف اليمنى وسحجات وكدمات، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت محافظة المنيا وقوع 4 حوادث طرق على مدار الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، حيث أصيب 3، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالقرب من محور سمالوط، كما أصيب 2 إثر انقلاب دراجتين ناريتين في مركز ديرمواس والطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ.

كما أصيب 2 إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ.