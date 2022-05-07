مواعيد عمل المخابز البلدية بعد انتهاء إجازة العيد.. انتظام صرف العيش

انتظمت مواعيد عمل المخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، من أجل توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددهم 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين، إذ عادت المخابز البلدية للعمل بجميع طاقتها الإنتاجية للمواعيد العادية المعمول بها قبل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

مواعيد عمل المخابز البلدية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ المخابز البلدية عادت للعمل بمواعيدها المعتادة التي تبدأ من 5 صباحًا حتى 5 مساءً يوميًا، وذلك بعد انتهاء مواعيد عمل شهر رمضان الكريم التي كانت من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، موضحة أنَّ المخابز التي حصلت على إجازة خلال عيد الفطر المبارك بناء على تصريح من المديرية عادت أيضا للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك لخدمة المواطنين في إتاحة وتوفير رغيف الخبز البلدي الذي يصرف على بطاقة التموين.

سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقة التموين

ويبلغ سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقة التموين 5 قروش للمواطن المدرج ضمن أفراد البطاقة، وتبلغ حصة الفرد الواحد على البطاقة 5 أرغفة يوميًا بسعر 25 قرشًا، بإجمالي 150 رغيفًا على مدار الشهر لكل فرد مدرج على بطاقة التموين، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها فردين على سبيل المثال على 300 رغيف على مدار الشهر، فيما تحصل على سلع بفارق نقاط الخبز حال ترشيد الاستهلاك فيه.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المخابز البلدية التي يقدر عددها بـ28 ألف مخبز بلدي تنتج يوميا من 250 إلى 270 مليون رغيف خبز لصالح 72 مليون مواطن مستحقون لدعم الخبز في مصر ومقيدون على منظومة دعم الخبز.