«تعليم القاهرة»: لا مانع من تجديد انتداب الموظفين في 2023

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطاباً مهما للإدارات التابعة لها، بشأن الانتدابات والتنقلات بالنسبة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الكتاب الدوري رقم «4» لسنة 2020 بشأن قواعد انتهاء فترة الندب.

يستمر الموظف قائما بالعمل

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن الموظف يستمر قائمًا بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة للندب طالما هناك حاجة له في الجهة المنتدب إليها.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه متى كان الموظف في العمل بالجهة المنتدب إليها.

تجديد المنتدبين

وأكدت أن المديرية ليس لديها مانع من استمرار الندب للعام 2024/2023 على أن يتم مراعاة القواعد المتبعة لإجراءات استمرار الندب مع مراعاه اتخاذ كافه الإجراءات المتبعة للتجديد.