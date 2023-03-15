«التعليم»: الاستعانة بالمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2022 بشروط

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023 وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، تعليمات هامة لأعضاء لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2022 م ولم يصدر بشأنهم أية قرارات بالاستبعاد أو جزاءات الحضور إلى مقر لجنة الإدارة لمراجعة البيانات.

مراجعة بيانات أعضاء لجان الإدارة استعدادا للثانوية العامة

وحددت لجان النظام والمراقبة مواعيد الحضور بقطاع أسيوط لعقد المقابلات ومراجعة البيانات كما يلي:

الأربعاء: الموافق 15 مارس أعضاء محافظات (أسيوط - المنيا - سوهاج).

- الخميس 16 مارس أعضاء محافظات (قنا - الأقصر أسوان - الوادي الجديد البحر الأحمر).

- الجمعة: 17 مارس للمتخلفين بشرط وجود عذر رئيس اللجنة وذلك من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة ٩ مساء.

الاستعانة بالمشاركين في امتحانات 2022 بلجان الإدارة بشرط

وشددت لجان النظام والمراقبة بقطاع أسيوط، بضرورة إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة أحوال حديثة لم يمر على صدورها أكثر من 15 يوما معتمده ومختومة ومن يتخلف عن الحضور وفقاً للمواعيد الموضحة يعتبر معتذراً عن العمل باللجنة هذا العام.