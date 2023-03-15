المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن داخل منزله في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن داخل منزله بالأعيرة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالسجن المؤبد لكل منهم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بمقتل مواطن

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بضبط أمير السيد محمد محمد العوضي، وحسين محمد السيد حسن، وعماد عاطف جودة، وعلي عطية مقيمين بدائرة مركز الحسينية لأنهم في 2 أبريل 2022 قتلوا عمدا المجني عليه محمد عبدالرحمن أحمد سويلم مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض دراجة نارية (موتوسيكل)، ومركبة (السيارة ر ف س AI09) وسلاحين ناريين وذخائر من ذات عيارهما (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار مع الثاني، وبندقية آلية وطلقات من ذات العيار مع الثالث)، وتخيروا مهمات تواجده بمسكنه ليلا، وتوجهوا صوبه، وبادروا بعدة أعيرة نارية أدت إلى إحداث ثقوب في باب المسكن وإصابته.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني حاول دخول المسكن في مركز الحسينية، وما إن حاول المجني عليه منعهم استمروا في إطلاق الأعيرة النارية صوبه، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات التي أحالت المتهمين إلى المحكمة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم.