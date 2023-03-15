محافظ الشرقية يشيد بتنفيذ برنامج الرواق الأزهري لاستهداف النشء

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

تنفيذ برنامج الرواق الأزهري الذي يستهدف الطلائع

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية، في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري، الذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري، المقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية، وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب شيبه التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق، وبمشاركة 50 شاب وفتاة من الطلائع أعضاء مركز الشباب.

تنظيم ندوة بعنوان «الصدق في القرآن الكريم»

ونوه «عبد العظيم» إلى تقديم الشيخ محمد عبد الرحمن الوفائي، من منطقة الوعظ بالشرقية، والشيخ محمد سعيد، منسق منطقة الرواق الأزهري بالشرقية، والشيخ يحيى محمد علي، المنسق العلمي لرواق القراءات والتجويد بالشرقية، ندوة دينية بعنوان «الصدق في القرآن الكريم»، وجرى خلالها التعريف بمعنى الصدق، فهو صفة من صفات الله تعالي والرسل والأنبياء والصالحين.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.