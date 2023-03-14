إصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها في الشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي، طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، أصيبت بسحجات وكدمات، نتيجة سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الثالث بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

سقوط طفلة من الطابق الثالث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد باستقبال قسم الحوادث لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بنزيف وسحجات وتورمات على إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق الحامعي لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل قسم الحوادث، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة الواقعة والتحقيق فيها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه للوقوف على أسباب حدوث الواقعة.

جدة الطفلة: سقطت أثناء مشاهدة المطر

وأفادت جدة الطفلة في حديث لـ«الوطن»، بأن الطفلة كانت تشاهد الأمطار التي هطلت أمس بغزارة، إلا أنها سقطت فجأة من الطابق الثالث، وتم نقلها بمعرفة الأسرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.