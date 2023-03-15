ضبط 300 لتر زيت طعام و250 كيلو سكر مجهول المصدر في الشرقية 

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة مكبرة على الأنشطة التجارية في كفر صقر

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، وجهت إدارة تموين كفر صقر، برئاسة عبدالرؤوف سويلم، مدير الإدارة، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط كمية من المخالفات، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين، جاءت على النحو التالي:

• تحرير محضر رقم 3049 جنح كفر صقر زيت طعام مجهول المصدر، وجرى التحفظ على 25 كرتونة بكل كرتونة 12 عبوة، سعة العبوه لتر، بإجمالي كمية قدرها 300 لتر زيت طعام، وجرى التحفظ على 25 باكتة سكر بكل منها 10 كيلوجرامات سكر، بإجمالي كميه قدرها 250 كيلو جرام سكر.

• تحرير محضر رقم 3050 جنح كفر صقر مواد غذائية مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 25 علبة، وزن الواحدة 4 كيلوجرامات، بإجمالي كميه قدرها 100 كيلو جرام بسكوت.

• تحرير محضرين برقمي 3051 و3052 جنح كفر صقر لأنشطة تجارية مختلفة، لعدم الإعلان عن الأسعار.