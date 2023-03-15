محافظ الشرقية: تنفيذ 86 مشروعا بمياه الشرب والصرف بتكلفة 6 مليارات جنيه

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تكثيف الندوات الإرشادية للمواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم السنية لغرس ثقافة المشاركة المجتمعية وتحمل مسؤولية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي ، وكذلك التعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

احتفالية باليوم العالمي للمياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق "

جاء ذلك خلال مشاركتة إحتفالية شركة مياه الشرب والصرف الصحي باليوم العالمي للمياه تحت شعار " كل نقطة بتفرق " بمركز شباب قرية شرويدة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة ، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مديري المديريات الخدمية ونواب البرلمان.

تنفيذ 17 مشروع في قطاع مياه الشرب

أوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات الخدمية وعلى رأسهم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لافتاً إلى أن المحافظة خلال السنوات الثماني الماضية إنتهت من تنفيذ 17 مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة مالية بلغت 5 مليار و 210 مليون جنيه ، وكذلك الإنتهاء من تنفيذ 51 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار 855 مليون جنيه ، وجاري حالياً تنفيذ 78 مشروع بتكلفة تصل الي 10مليار و ۷۸۲ مليون جنية , قائلا لن نتواني لحظة حتى تصل كل نقطة مياه نظيفة نقية لكل المواطنين على أرض المحافظة

ثمن المحافظ مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة وتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية وتقديم كوب مياه نظيف وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فوري دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وكذلك تحديث وتطوير قطاعات وادارات الشركة والذي ساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية الشركة بالتعاون مع مديريات ( التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف ) والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة باليوم العالمي للمياه والذي يوافق 15 مارس من كل عام للتأكيد علي أهمية توعية المواطنين بمسئولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي وأهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي والحفاظ على مواردها.

شهدت الاحتفالية عرض فيديو عن مراحل انتاج المياه بالمحطات وتقديم فقرة التنورة وفقرة غنائية للأطفال على اغنية كل نقطة بتفرق نالت استحسان الجميع.

كرم محافظ الشرقية 15 متسابق من الفائزين في مسابقة ( كل نقطة بتفرق ) والفائزين في الدوري الرياضي بمنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية مقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي تشجيعا لهم علي الاستمرار في المشاركة في مختلف الفعاليات متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي.

وفي نهاية الإحتفالية أهدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لدورة الحيوي ومجهوداته الملموسة للارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة حياه المواطنين داخل المحافظة

وكان محافظ الشرقية ومرافقوه قد تفقدوا اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي أمام مركز شباب قرية شرويدة وكذلك تفقد المعرض المقام أمام مركز الشاب والذي يضم ماكيتات ورسومات عن المتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه والتي تم تنفيذها خلال فعاليات الأسبوع المائي 2023 م والمُقام في الفترة من 10 إلى 16 مارس بقرية شرو

يدة بمركز الزقازيق.