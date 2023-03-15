زيادة أجور الأطباء و«الامتياز» وحوافز أعضاء المهن الطبية.. أول أبريل

زيادة أجور الأطباء والحوافز لأعضاء المهن الطبية، إحدى المواد التي تمت الموافقة عليها ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023.

زيادة أجور الأطباء والحوافز لأعضاء المهن الطبية

تعد زيادة أجور الأطباء والحوافز لأعضاء المهن الطبية بدءًا من شهر أبريل المقبل، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كاهل الأعباء المعيشية من على المواطنين في مصر، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويمنح الأطباء فى سنة الامتياز «المتدربين»، وفقا لحزمة الإجراءات الجديدة مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، بزيادة 600 جنيه على السابق، وعرفانا بدور الأطباء يجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

اشتملت زيادة أجور الأطباء، والعاملين بالقطاع الطبي على منح كل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية.

مكافأة التدريب

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، ويجوز زيادة المكافأة للأطباء والقطاع الطبي، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

ووفقا لزيادة أجور الأطباء في ضوء تكليفات القيادة السياسية، تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة 11 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية وفقاً للفئات الآتية:

بدل مخاطر المهن الطبية

1700 جنيه للأطباء البشريين.

1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

تضمنت زيادة أجور الأطباء فى ضوء العلاوة الجديدة، زيادة بدلات السهر والمبيت. وجاءت على النحو التالي :

سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيها، والمبيت 180 جنيها.

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها.

سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيه.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها.

سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها.

سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها.

سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها.

سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها.

وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.