تطوير المنظومة الطبية.. تدريب 274 ألفا و123 فردا من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبي خلال عام

حرصت وزارة الصحة والسكان على الاستثمار فى رأس المال البشرى من مقدمى الخدمة الطبية بما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، حيث وجّهت القيادة السياسية بالاهتمام بتدريب الأطباء للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وبحسب تقرير رسمى صادر عن وزارة الصحة، حصلت «الوطن» على نسخة منه، تم تدريب 274 ألفاً و123 فرداً من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبى بالداخل والخارج، والتوسع فى تدريب الأطباء بالخارج عن طريق المنح بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والخارجية وذلك بشفافية تتيح الفرصة لجميع الأطباء بالإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

عدد المرشحين للمنح بالخارج وصل إلى 1835 من أعضاء المهن الطبية

وقال التقرير إن إجمالى عدد المرشحين للمنح بالخارج وصل إلى 1835 من أعضاء المهن الطبية، وخلال عام 2022 تم قبول 38 ألفاً و995 فرداً من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا، كما تم قبول 10 آلاف و429 فرداً من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا من المناطق النائية والحدودية.

أضاف التقرير: تم إنشاء ألفين و532 مدرسة تمريض، 12 معهد فنى صحى و722 فرعاً على مستوى المحافظات وتخريج 118 ألفاً و502 فرد من المعاهد الفنية الصحية حتى عام 2021، وقامت الوزارة بتطوير شامل للمنظومة التدريبية من خلال الشراكة مع جامعة هارفارد الأمريكية، حيث تم تخريج 800 متدرب فى 2020/2021 فى مجال مهارات التعليم الطبى.

وأشارت وزارة الصحة، فى تقريرها، أنه جرى تنفيذ 489 برنامجاً تدريبياً لـ11 ألفاً و422 من الكوادر الطبية، تضمن تدريب 2577 من الأطقم الطبية فى تخصصات: «الرعاية المركزة، الأطفال، الحديث فى أمراض القلب، الاختبارات المعملية فى التشخيص والمتابعة للإصابة بفيروس كورونا، مكافحة العدوى، سونار النسا، رسم القلب، إنعاش القلب الأساسى، الميكروبيولوجيا الطبية، الاستخدام الإكلينيكى الصحيح للدم ومشتقاته، المهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم، علاج تأخر الإنجاب، التأهيل العصبى الإكلينيكى لمتلازمة ما بعد كورونا، التحكم الحركى والعصبى، التغيرات الحديثة فى تأهيل مرضى السكتة الدماغية، الدرن وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة، المهارات الأساسية فى طب الأسنان، الصيدلة الإكلينيكية، الأمصال والطعوم، التمريض، الجودة، والجلدية» بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

تخريج 800 متدرب خلال 2020/2021 في مجال التدريب على الأبحاث الإكلينيكية

كما تم تخريج 800 متدرب فى 2020/2021 فى مجال التدريب على الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة، وتدشين إدارات فرعية للزمالة المصرية لمتابعة العملية التدريبية بجميع المحافظات. وذلك لتوفير فرص تدريبية لـ١٠٠% من الأطباء المكلفين بوزارة الصحة، كذلك منصة التعليم الطبى الإلكترونى LMS بالتعاون مع بنك المعرفة لجميع العاملين بالقطاع الطبى، لإتاحة المحتوى العلمى مجاناً.

وبحسب التقرير، تم تدريب أطباء طب الأسرة بالمملكة المتحدة، لافتة إلى إنشاء 3 معاهد فنية للتمريض بالتعاون مع ألمانيا وفتح فصول إضافية من المدارس ورفع كفاءتها، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية للاستثمار فى مقدمى الخدمات الطبية.

من جانبه قال د. حسام حسنى، أمين الزمالة المصرية، إن الدولة المصرية تستهدف التعليم والعمل، سواء داخل مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الجامعات المصرية وجامعة هارفارد، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن جامعة هارفارد تعد من أقوى 5 جامعات على مستوى العالم، وتمتلك خبرات تعليمية مهمة وفى جميع التخصصات الطبية.