ختام فعاليات اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفر الشيخ

اُختتمت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الختامي لاختبارات التصفية النهائية بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لطلاب المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بإدارات «كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، والحامول، وبيلا، والرياض، وفوه»، التعليمية الأزهرية، وسط تأمين مشدد وهدوء وتنظيم عالي.

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة؛ على متابعة سير العمل منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدء الاختبارات النهائية للمسابقة.

الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق

ونوه رئيس المنطقة منذ انطلاق اختبارات التصفية النهائية للمسابقة علي اتباع كافة وسائل الحزم، والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق.

وأضاف الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة؛ أن المسابقة اُختتمت فعالياتها اليوم بحضور ما يقرب من 200 متقدم من طلاب المعاهد الابتدائية بالمنطقة، وتم تقسيم المتقدمين علي 10 لجان يُشرف عليهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم من المناطق الأزهرية الأخرى، بمعاونة بعضًا من موجهي ومُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة.

وأوضح الدكتور محمود عيسى، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، أن المسابقة أُقيمت للعام الثالث على التوالي بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

هذا وأُقيمت فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وقام على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة كلًّ من: السيد العقداوي، وبمعاونة مصطفي المصري مدير إدارة الأمن بالمنطقة، وبمساعدة القائمين على تنظيم العمل بلجان المسابقة كلٌّ من شريف محجوب، وخالد الشعراوي، وراضي عبد الجواد، وشعبان جبارة.

كما ساهم في الإعداد والتنظيم للتوثيق لسير الاختبارات كلٌ من المتميزين من موجهي ومُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة وهم: الدكتور رفعت بسيوني، وممدوح عبد الجليل رشوان، ومحمد حسني، والدكتور مصطفي الشاهد، وعبد الله فكيه.

تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها