خريطة قطع الكهرباء في محافظة القليوبية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطع التيار عن عدة قرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يوم الجمعة المقبل، بسبب الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة.

قطع الكهرباء في القليوبية

ويبدأ قطع الكهرباء بمحافظة القليوبية يوم الجمعة 17 مارس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا وفقا لمواعيد انقطاع الكهرباء التي أعلنتها الشركة.

أماكن قطع الكهرباء بمحافظة القليوبية

وحددت شركة جنوب الدلتا أماكن قطع الكهرباء بمحافظة القليوبية يوم الجمعة القادم 17 مارس بعزبة السوق وقرية طابا وقرية منشية النور وعمليات الصرف الصحي بمدينة بنها.

نصائح لقطع الكهرباء بمحافظة القليوبية

وأهابت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بتوفير مغذي بديل فترة الإنقطاع صباحًا خاصة أصحاب الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز.