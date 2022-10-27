خريطة قطع الكهرباء عن 10 مناطق في بنها بالقليوبية غدا.. 3 ساعات متواصلة

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة القليوبية قطع التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة بنها لمدة 3 ساعات غدًا الجمعة لصيانة المحولات وحتى انتهاء عمليات الإصلاح.

«الوطن» تستعرض مواعيد ومناطق قطع الكهرباء في مدينة بنها غدا الجمعة، وسبب الانقطاع وفق بيان مديرية الكهرباء بمحافظة القليوبية المنشور على صفحة المحافظة الرسمية بالـ«فيسبوك».

مناطق قطع التيار الكهربائي غدا الجمعة ببنها

وأعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية ان مناطق قطع التيار الكهربائي بمدينة بنها لمدة 3 ساعات غدًا الجمعة هي مناطق الشديه وكفر مناقر ومساكن السلام والمنشيه وعزبة الميتنى والحرس الوطني ومنشيه النور والطريق القبلى ومساكن طابا وطريق الزقازيق عند عزبة مطاوع.

مدة قطع الكهرباء بـ10 مناطق في بنها غدا

وحددت شركة كهرباء القليوبية مدة الانقطاع غدا الجمعة بـ10 مناطق في مدينة بنها بـ3 ساعات تبدأ من الساعه ٧ صباحًا وحتى ١٠ صباحًا.

ونوهت الشركة في بيانها بأن سبب انقطاع التيار الكهربائي غدا الجمعة لمدة 3 ساعات ببنها هو إجراء صيانة المحولات الرئيسية والفرعية المغذية لهذه المناطق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الإنقطاع والتي تصل لمدة 3 ساعات من الساعة 7 صباحًا وحتى الـ10 صباحًا لصيانة المحولات.