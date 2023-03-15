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ضبط ‏89536 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
04:14 م | الأربعاء 15 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 وصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89536) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

 (231) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (28463) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

  (6) دراجات نارية مخالفة.

  (26) مخالفة موقف عشوائي.

 (26) مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطريق. 

 

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