ضبط 36.5 طن مواد خام لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة في المنوفية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة بنطاق محافظة المنوفية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية" عن ضبط 2 مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية بمضبوطات بلغت 36.5 طن مواد خام لأسمدة ومخصبات زراعية – 7.5 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية بدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومجهولة المصدر.

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" أمكن ضبط 4 مصانع بمضبوطات بلغت 18.8 طن مواد خام ومنتج نهائى لأحبار ودهانات ومواد تلوين – 10000 لتر مواد خام لغاز النيتروجين وثانى أوكسيد الكربون تستخدم فى تعبئة إسطوانات الأكسجين الصناعى بدون موافقة بيئية ومنتهية التراخيص – 1250 إسطوانة أكسجين منتج نهائى تستخدم فى أعمال لحام المعادن معدة للبيع – 6 طن مواد خام من مخلفات البلاستيك يعاد تدويرها مجهولة المصدر وبدون بيانات – 2500 قطعة منتج نهائى لمستلزمات كهربائية مصنعة من مخلفات البلاستيك مخالفة للإشتراطات ومعدة للتداول – 10.5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستحضرات تجميل مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وبدون أى بيانات معبأة ومعدة للتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.