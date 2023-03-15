وصية ضحية السرطان بالمنوفية: «نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي»

لحظات صعبة وأيام مؤلمة عاشتها نرمين محمد، التي كانت ضحية السرطان بالمنوفية، إذ خيمت حالة من الحزن الشديد على أصدقائها وأقاربها الذين حولوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء كبير لنعيها، وجرى تداول منشور لها تتحدث فيه عن وصيتها بعد موتها.

وصية نرمين ضحية السرطان بالمنوفية

«وصيتى ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي».. بهذه الكلمات بدأت نرمين محمد ضحية السرطان بالمنوفية، وصيتها التي دونتها على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتصل إلى أكبر عدد من محبيها.

واستكملت: «نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي، ويقرأوا قرآن وماتمشوش وتسيبوني خليكوا معايا شوية ساعة أو اتنين أتونس بيكم، اسألو على ولادي من وقت للتاني، وخلوا بالكم منهم، وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي، اللي زعلته يا ريت يسامحني ادعولي كل ما أجي على بالكم».

رسالة مؤثرة لضحية السرطان بالمنوفية

وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنوفية عقب وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان، إذ قالت هبه أحمد صديقة المتوفاة في تصريحات لـ«الوطن»: «أكتر خبر صحيت عليه قلبي واجعنى عليكي أوي مش مصدقة إنك خلاص مشيتي هتوحشيني أوي»، وقالت فاطمه محمد: «ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، صديقتي وأختي وحبيبتي أجمل ذكريات في الجامعة، الله يرحمك ويغفر لك ويلحقنا بيكي على خير ويجعل صبرك على مرضك في ميزان حسناتك».