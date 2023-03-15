وظائف بمدارس النيل المصرية الدولية.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، حاجتها لشغل جميع الوظائف الإدارية والخدمات المساعدة لكل التخصصـات بفروع أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، الشيخ زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة للعام الدراسي 2024/2023.

وظائف بمدارس النيل المصرية الدولية

وأكدت مدارس النيل المصرية الدولية، أنه يمكن الاطلاع علي الوظائف من خلال الموقع الرسمي علي الرابط، معقبة: نسعى جاهدين لتوظيف فريق عمل مؤهل على مستوى عالي لتقديم خدماتنا التعليمية في بيئة داعمة الصفات والمهارات التي نسعى إليها في فريق العمل:

- تقنيات مبتكرة لخدمة جميع مستويات الطالب واحتياجاتهم الفردية.

- الرغبة والقدرة على التواصل الجيد مع أولياء الأمور والموظفين.

- الاستعداد للتعاون مع الزملاء في عالقة عمل منتجة.

- الاستعداد للحضور والمشاركة في التطوير المهني المستمر والاجتماعات وفرص التعلم لمتطلبات التوظيف

وأشارت مدارس النيل الدولية، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم في الوظائف الإدارية على التقديم من خلال الموقع الرسمي لمدارس النيل المصرية الدولية على الرابط وفقا للشروط المحددة.

شروط التقدم بمدارس النيل المصرية

- مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها.

- التأكد من صحة الوظيفة والفرع المتقدم اليه قبل حفظ البيانات.

- مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية الدولية المتاحة على الموقع الرسمي.