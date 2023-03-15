جامعة المنيا تنظم ندوتين عن «الوسطية في الإسلام» و«مهارات إدارة الوقت»

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» في جامعة المنيا، ندوتين حول «مبادئ الوسطية في الإسلام والتصدي للفكر الإلحادي ومواجهة المفاهيم والأفكار غير السوية»، و«مهارات إدارة الوقت».

الجوانب المتعلقة بمفاهيم الوسطية

حاضرت في الندوة الأولى الدكتورة آمال عبدالغني، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، وتناولت خلال كلمتها الجوانب المتعلقة بمفاهيم الوسطية في الدين الإسلامي، وتعاليمه السامية، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، وعدم السير خلف الأفكار المتشددة، مع التصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تضر بالإنسان وتهدم قيمه وقيم المجتمعات والبلدان.

كيفية إدارة الوقت واستغلاله

ونظمت الندوة الثانية كلية التربية النوعية عن «مهارات التواصل الفعال وإدارة الوقت»، حاضر فيها أسامة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وتحدث خلالها عن كيفية إدارة الوقت واستغلاله الاستغلال الأمثل، والبعد عن العشوائية؛ لإنجاز المهام وتحقيق الغايات المُثلى من أجل مجتمع متطور يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، من خلال ابنائه الشباب.

حضر الندوات عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد، مدير إدارة الأسر الطلابية والأسر.