القضاء يحسم نزاعا بين «المركزي للمحاسبات» وهيئة مشروعات التنمية الزراعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم قبول طلب الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الحصول علي نسبة (10%) بمبلغ مقداره 8 مليون 424 ألف و957 جنيهًا، من حصيلة طرح النهر، من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، البالغ مقدارها 84 مليون 249 ألف و579 جنيهًا.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بيد أن النزاع قائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ناحية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ناحية أخرى، حول مدى أحقية الأخيرة في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

الجهاز ليس له صفة لرفع الدعوى

وأضاف الجمعية: ومن ثم فإن صاحب الصفة في طرح النزاع على الجمعية العمومية هو إحدى الهيئتين المذكورتين أو كلتاهما، دون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يملك إنفاذ ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا النزاع؛ الأمر الذي يضحى معه الطلب الماثل غير مقبول لوروده من غير ذي صفة.