إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم في تصادم سيارتين بالطريق الدائري، أمام مصنع في بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الزهور، وهم: محمد أحمد عبدالعظيم 30 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمود مصطفى إبراهيم حجازي 40 سنة، بكدمات بالجسم ومحمد شلبى داوود 25 سنة بآلام بالعمود الفقري، وعمرو أحمد حسن 40 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

تحريات البحث الجنائي

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارتين كانتا تسيران بسرعة جنونية اصطدمتا معا أمام مصنع بالطريق الدائري جنوب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة

التحفظ على السيارتين

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.