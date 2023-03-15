إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بشجرة بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع شجرة ضخمة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة، وتحمل لوحات رقم ط ص ق 4519 بشجرة بمنطقة كيلو 17 قرب مركز ومدينة القنطرة غرب وانتقال رحال الشرطة إلى مكان الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن الإصابات تختلف ما بين كدمات وسحجات في الجسم وكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج لبعض المصابين، مشيرة إلى أنه يجري إجراء الفحوصات الطبية وعمل كافة الأشعات اللازمة للمصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل خروجهم.

إصابة 6 في انقلاب ميكروباص قرب فايد

وأصيب 6 أشخاص مساء أمس الثلاثاء، بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب قرية فنارة.

ونقلت سيارات إسعاف الاسماعيلبة برئاسة الدكتور حسين كساب المصابين، إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات مابين كسور وكدمات بالجسم.