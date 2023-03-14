مصرع شخص في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالمحلة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ودارجة نارية «موتوسيكل»، على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة نقل وموتوسيكل

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شاب في العقد الرابع من العمر، نتيجة تصادم سيارة نقل بدراجة نارية «موتوسيكل» علي طريق «المحلة - المنصورة» الدائري.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، نتيجة حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «المحلة - المنصورة» الدائري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

رفع آثار الحادث

وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.