الحبس 15 سنة لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، على سائق بالسجن 15 عامًا، بتهمة الاتجار في المخدرات بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

محكمة جنايات نجع حمادي

جاء الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

تعود أحداث قضية المخدرات وحيازة سلاح إلى سبتمبر 2022، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية عطية.م، 40 عاما، سائق، ومقيم بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والشابو والأفيون بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ووجهت له تهمة حيازة بندقية آلية و8 طلقات وفرد خرطوش.

ضبط سائق بحوزته كمية من المخدرات في قنا

وجرى التحقيق مع المتهم من قبل جهة التحقيق، وبعد اكتمال أوراق القضية، تم إحالة القضية التي حملت رقم 15116 لسنة 2022 جنح مركز شرطة ابوتشت والمقيدة برقم 2604 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.