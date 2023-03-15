مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بأنّ شخص اختطف نجله، وتلقى اتصالا منه وأبلغه باحتجاز نجله لديه لحين سداد مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وفي وقتٍ لاحق تبين تواجد المجني عليه بمستشفى كائنة بنطاق مديرية أمن الشرقية، مُصاب برش خرطوش وكدمات وسحجات متفرقة، وبسؤاله قرر بأنّ أحد الأشخاص وآخرين احتجزه بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطلاق أحدهم عيار نارى تجاهه من بندقية خرطوش ثم أطلقوا سراحه، وعلل ذلك لخلافات مالية بينهم.

وجرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص مقيمين بنطاق مديريتي أمن الإسماعيلية والقليوبية، لـ2 منهم معلومات جنائية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتي أمن القليوبية والإسماعيلية، أمكن ضبط 6 متهمين بنطاق مديريتي أمن الإسماعيلية والقليوبية، وبحوزتهم 7 بنادق آلية، وطبنجة، وفرد محلي، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيدرو.

وباستهداف المتهم الأخير بمكان تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بسابقة قيامهم بتسليم المجنى عليه مبلغ مالي نظير شراء مواد مخدرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات، وفرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، إلا أنّ الأخير استولى على المبلغ المالي ولم يقم بتسليم المجني عليه المواد المخدرة على إثر ذلك قاموا باختطاف المجني عليه واحتجازه بالأرض الزراعية المُشار إليها والتعدي عليه وإحداث إصابته لإسترداد المبلغ المالي، واتخذت الإجراءات القانونية.