ثبوت أثرية 326 تمثالا مع تاجر مخدرات وحبسه 15 يوما في الدقهلية

قررا محمود دراز وعمرو الجندي، وكلاء النيابة الكلية وتحت إشراف المستشار محمد نصر، رئيس النيابة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد ورود تقرير منطقة الآثار بثبوت أثرية 326 قطعة قد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من العثور عليها وكميات وأوزان مختلفة من مخدر "الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة" وأدوات بيعها، وإقرار المتهم بحيازته للمضبوطات.

إيداع المضبوطات بمخازن منطقة آثار الدقهلية

وقررا وكلاء النيابة إيداع المضبوطات بمخازن منطقة آثار الدقهلية في تل الربع بمركز تمي الأمديد لكونها مقتنيات أثرية مع استمرار حبس المتهم، بعد اتهامه بالاتجار في الآثار والمواد المخدرة رغبة منه في الثراء السريع.

مضبوطات أثرية بحوزة تاجر مخدرات في الدقهلية

وضبطت الحملة بحوزة المتهم "فوزي أ. م."، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، مضبوطات يشتبه في أثريتها عبارة عن: عدد 24 قطعة داخل صندوق خشبي منهم عدد 2 مكسورين، وعدد 23 مخطوطة يشبه في أثريتها داخل الصندوق، عدد 2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، وعدد 2 قنانيه حجرتينـ عدد 2 حجر بني اللون، وعدد 5 أواني حجرية، وعدد 2 أواني على هيئة طائر، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم - وإناء فخار وعدد 4 برواز معدني، وعدد عقد معدني مكون من عدد ثمانية كرات، وعدد 6 أمشاط خشبية.

وبلغ إجمالي عدد القطع الأثرية المضبوطة 326 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، علاوة على وجود 31 قطعة غير أثرية، جرى إيداع الأثري منها مخازن منطقة آثار الدقهلية في تل الربع.