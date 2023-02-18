ضبط 756 قطعة أثرية أثناء تفتيش منزل تاجر مخدرات في المنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية 756 قطعة أثرية متنوعة، بينها 55 قطعة ترجع للعصور الفرعونية اليونانية الرومانية، و701 قطعة ورقية ترجع للعصر العثماني، وعملات حديثة داخل منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

ضبط قطع أثرية داخل منزل

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا بورود معلومات للإدارة العامة للآثار، تفيد قيام أحد الأشخاص مقيم بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، بالاتجار بالمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات وتفتيش منزله، عثر على 756 قطعة أثرية، وقطعة سلاح ناري مسدس جاري فحصه.

تمائم ترجع للعصور الفرعونية واليونانية

وبتشكيل لجنة من هيئة الآثار، تم حصر 756 قطعة أثرية متنوعة ترجع للعصر الفرعوني الروماني العثماني وأخرى من العصر الحديث، عبارة عن 55 قطعة ما بين عملات ومسارج وأحجار كريمة وتمائم ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، و701 قطعة ورقية ترجع للعصر العثماني وعملات حديثة.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتحرر محضر رقم 893 لسنة 2023، وإحالته للنيابة لاتخاذ اللازم.

وكلف المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، الدكتور جمال السمسطاوي، رئيس قطار آثار مصر الوسطي، بتشكيل فريق لفحص المضبوطات والتأكد من أثريتها، حيث أكدت اللجنة عقب الفحص أثرية المضبوطات، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم.

ونص القانون المصري على عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه.