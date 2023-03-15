صحة البحيره تُطلِق خامس قوافل الرعاية الأولية في المحمودية

انطلقت اليوم الأربعاء خامس قوافل الرعاية الأولية بوحدة عزب بسنتواي التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية في البحيرة التي جرى اختيارها ضمن وحدات المرحلة الأولى لأعمال المبادرة.

جاء ذلك بمشاركة فريق عمل من الإدارات الفنية بالمديرية ضمت إدارات الرعاية الأولية، ورعاية الأمومة والطفولة، والأسنان، المبادرات الرئاسية، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الاجتماعية، تنظيم الأسرة، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدية، مكافحة العدوى، التمريض، المكتب الإعلامي بالمديرية.

وتهدف تلك القوافل الصحية إلى تنشيط خدمات و برامج الرعاية الأولية وإتاحتها على مدار الساعة حيث تنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة إلى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة على النحو التالي

مواعيد عمل القافلة الطبية

- فترة العمل الأساسية من 8 ص إلى 2 م

• طبيب الأسرة والملف الطبي العائلي

• المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة

• تنظيم الأسرة.

•صحة الأم والطفل .

•خدمات وبرامج السن المدرسي.

• الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

• تدريب إنعاش قلبي رئوي للعاملين بالمنشاة، تدريب مجتمعي.

• ندوات توعية وتثقيف صحي.

2- فترة عمل الأخصائي من 2 مساء حتى 6 مساء

وتشمل التالي:-

أخصائي باطنة وقلب، أخصائي نساء وتوليد، أخصائي أطفال، أخصائي جلدية، أخصائي أسنان.

3- خدمة طوارئ إسعافات أولية على مدار 24 ساعة.

قافلة طبية في المحمودية

من الجدير بالذكر أن تلك القوافل تقام الأربعاء من كل أسبوع وفق الخطة المعلنة، والقافلة المقبلة سيتم تنفيذها الأربعاء 22 من مارس بمركز صحة شابور بكوم حمادة.