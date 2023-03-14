قوافل طبية وندوات ضمن فعاليات اليوم الخامس لـ«الأسبوع المائي» بالقليوبية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، استمرار فعاليات الأسبوع المائي بالقليوبية لليوم الخامس على التوالي، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه.

وأوضح بيان صادر عن شركة مياه القليوبية، أن الفعاليات تضمنت إقامة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لعدد من الأنشطة التوعوية واللقاءات بمنطقة عزبة المربع بمدينة بنها، وافتتحت القافلة الطبية بعزبة المربع بمدينة بنها بالمشاركة مع كلية الطب جامعة بنها، وبحضور الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

قافلة طبية ضمن كل نقطة بتفرق بالقليوبية

وتضمنت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة وصرف الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى العلاج، والتي شهدت إقبالا واسعا من الأهالي.

مراحل إنتاج مياه الشرب

كما قام وفد من أئمة الأوقاف بزيارة لمقر الحملة بمركز الشباب بعزبة المربع، وزيارة لمحطة مياه بنها المرشحة، للتعريف بمراحل إنتاج مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة من أجل انتاج كوب مياه نظيف.

كما أقيمت ندوة توعوية للعاملين بمدرسة أنس بن مالك بعزبة المربع بمدينة بنها، وشاركت مكتبة مصر العامة بفعاليات اليوم، وتنفيذ ورش الرسم والتلوين للأطفال بعزبة المربع.

واختتمت فعاليات اليوم بنهائي دوري كرة القدم بمنطقة عزبة المربع بمدينة بنها ضمن فعاليات الأسبوع المائي بالقليوبية.