«الكهرباء»: إطلاق قوافل طبية لخدمة العاملين وأسرهم في المحافظات

أعلن الدكتور محمد اسماعيل سليمن رئيس شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة للكهرباء، استمرار مسيرة القوافل الطبية الناجحة لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

انطلاق قافلة في الإسكندرية

وأكد «سليم»، انطلاق القافلة الطبية الخاصة بمحافظة الاسكندرية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر ادارة محطات السادات، ويشارك فيها مجموعة من أخصائيين واستشاريين بأكبر المستشفيات في تخصصات مختلفة.

قافلة طبية في دمياط بمشاركة أطباء متخصصين

وأشار «سليم» إلى انطلاق القافلة الطبية الخاصة بمحافظة دمياط «بمستشفى دار الشفاء» يومي 18 و19 من شهر مارس الجاري، والتي يشارك فيها مجموعة من أخصائيين واستشاريين من مستشفى دار الفؤاد و مستشفى الرواد للعيون ومستشفى كهرباء الاسماعيلية، تحت اشراف الدكتور نزية احمد رفعت رئيس قطاع الاسماعيلية الطبى والدكتور ياسر راشد رئيس قطاع المنصورة الطبي.

نجاح اليوم الأول لبرمجة منظمات القلب

وأكد «سليم»، نجاح اليوم الأول لبرمجة منظمات القلب وأجهزة الصادم الداخلي بمركز قلب الإبراهيمية، تحت إشراف الدكتور شريف حبيبة استشاري القلب بالقطاع وسط رضا من العاملين بشركات الكهرباء المختلفة، لافتا إلى أنه بناء على رغبة العاملين بشركات الكهرباء أصبحت الآن وحدة الاشعة التشخيصية بعيادة الإبراهيمية التخصصية بشركة الخدمات الطبية متاحة طوال أيام العمل بالاسبوع لخدمة العاملين.