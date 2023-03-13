هل تعني زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو تبني بكين لمواقف روسيا؟

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الدوائر الرسمية الروسية لم تؤكد حتى الآن زيارة الرئيس الصيني لأراضي روسيا الأسبوع المقبل.

وأشار المراسل، إلى فقط وسائل إعلام روسية هي من نقلت عن بعض الدوائر أو بعض المقربين إمكانية واحتمالية زيارة الرئيس الصيني للأراضي الروسية الأسبوع المقبل.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في حال تم تأكيد هذه الزيارة من قبل الخارجية الروسية أو الكرملين، يعني حسب الخبراء أن الصين أخذت موقفا واضحا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، ومعنى ذلك أن الصين التحقت بالسفينة الروسية أو تبنت الرأي الروسي».

الصين لديها علاقات تجارية واقتصادية مع الغرب

وتابع: «منذ بداية الأزمة الروسية الغربية، تتخذ الصين بعض المواقف وصفها الخبراء بأنها لا يمكن قراءتها؛ نتيجة أن الصين لديها علاقات تجارية واقتصادية مع الغرب، وبعض المواقف التي اتخذتها في القضايا المتعلقة الأزمة الروسية».

واستطرد: «بعض الخبراء اعتبروا أن الصين يمكن أن تتخذ موقفا محايدا، إلا أن الصين ساعدت روسيا في الأزمة الحالية، خصوصا أن الصين حلت مكان الأسواق الأوروبية لشراء الغاز والطاقة الروسية وهو أبرز العوامل التي ساعدت الاقتصاد الروسي على المواجهة».

الأسباب التي دفعت روسيا للعملية العسكرية

وأكد: «محور الأسباب التي دفعت روسيا للعملية العسكرية هو تعددية الأقطاب، وهو محور الأسباب التي دفعت روسيا لإعلان عملية عسكرية، حيث أنه منذ أشهر وروسيا وجميع المسؤولين فيها يؤكدون على أن السبب والإنجاز الرئيسي هو تعددية الأقطاب».