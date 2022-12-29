وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 طائرات أوكرانية ومنظومة «هيمارس»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين ومروحيتين أوكرانيتين، وراجمة صواريخ من طراز «هيمارس»، في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إسقاط طائرتين حربيتين تابعة لسلاج الجو الأوكراني

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن الطائرتين اللتين تم تدميرهما، هما من طرازي «سو 24» و«سو 25»، والمروحيتين من طراز «مي 8»، مضيفة أن طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرات طراز «سو 25» و«سو 24» التابعة لسلاح الجو الأوكراني في مدينتي «كراسني ليمان» و«كراماتورسك»، مشيرة إلى أنه تم إسقاط طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين من طراز «مي 8»، في منطقتي «سوفوروف» و«أورلوفكا» بدونيتسك.

روسيا تسيطر على خطوط ومواقع جديدة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مواقع جديدة، قائلة إن القوات واصلت عملياتها، واستولت نتيجتها على خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة، لافتة إلى أنه تم تدمير مدفعي «هاوتزر» أمريكي الصنع، إضافة إلى تدمير 4 مراكز قيادة و83 وحدة فرعية مدفعية و102 موقع تمركز للقوات الأوكرانية ومعداتها في مقاطعة «خاركيف».