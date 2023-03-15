سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» بـ15 ألفا و100 جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم، حركة بيع على نطاق واسع، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت في الأسواق الحرة، والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر، اليوم، ليسجل الأرز رفيع الحبة لليوم الثاني على التوالي حركة بيع على نطاق واسع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

أكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل وفرة في المعروض، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15ألفا و50 جنيها.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ14ألفا و900 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأشار «حاتم»، إلى أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، سجل حركة بيع وتداول لم تحدث منذ أشهر خاصة في كثرة الطلب على الأرز «عريض الحبة»، لافتا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان 81% من محصول الأرز الشعير على مستوى محافظات الوجهين البحري والقبلي.