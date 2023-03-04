زعيم المعارضة في إسرائيل: تصريحات وزير عن تدمير قرية فلسطينية «جريمة حرب»

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس العربية، إن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد، وصف تصريحات وزير إسرائيلي بالدعوة لتدمير قرية حوارة فلسطينية، بأنها ترتقي لجريمة حرب.

حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية، لافتًة إلى أنه يمكن تصنيف هذه التصريحات على أنها جريمة حرب.

وأشارت إلى أن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال وصف هذه التصريحات بأنها ترتقي لجريمة حرب، مؤكدة أن الوزير الإسرائيلي تراجع عن تصريحاته الأخيرة، وصرح بأنه لم يكن يقصد محو القرية من الأساس، ولكنه يقصد أن تعمل سلطات الاحتلال نفسها وليس عن طريق الاحتلال.

ليست المرة الأولى للوزير

ولفتت إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يحرض فيها هذا الوزير ضد قرية حوارة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه أبدى إعجابه برئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية ونشر تغريدة له إعلانًا لتأييده لمحو قرية حوارة ومطالبته للعمل بحزم على محو هذه البلدة الفلسطينية.