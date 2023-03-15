طلاب من أجل مصر ينظمون ندوة عن «معركة الوعي» في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الندوة التوعوية التي نظمها طلاب من أجل مصر بالجامعة تحت عنوان معركة الوعي «حروب الجيل الرابع والخامس ومستقبل الحرب الروسية الأوكرانية ومصر الي أين عام 2023»، التي أدارها الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج 90 دقيقة على قناه المحور، بقاعة قناه السويس بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديدة.

وشهد اللقاء، اقبالاً كبيراً من طلاب الجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار جمال ابو كريشة رئيس نادي القضاه بسوهاج ونخبة من رجال القضاء وممثلي الازهر والكنيسة، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء الأحزاب، وممثلي المجلس القومي للمرآة والمجلس القومي لحقوق الانسان.

وخلال اللقاء رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق باللواء الدكتور سمير فرج فى رحاب الجامعة، مشيدا بدوره الوطني كأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وخبيراً استراتيجيًا ورمزًا من رموز الوطنية المصرية، وقال إن الهدف من الندوة تعريف الطلاب وتوعيتهم بفلسفة الحروب الجديدة المستحدثة، حروب الفكر وحروب زعزعة العقيدة الوطنية وطمث الحقائق، والتى تستهدف شباب الوطن، وذلك من أجل زيادة ودعم قيم الانتماء و الوطنية في نفوس الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن كل ما يدور في أذهانهم.

كما رحب الدكتور حسان النعماني باللواء الدكتور سمير فرج الشخصية العسكرية المتميزة الذي قدم الكثير لوطنه، موكدا أن الشباب أمل الوطن ومفاتيح قوته وتقدمه، ومن هذا المنطلق حرص طلاب من أجل مصر، على تنظيم تلك الندوة التوعوية لتعريفهم بحروب الجيل الرابع والخامس، وأهم القضايا والتحديات المصرية والدولية، وذلك من اجل تثقيفهم وتمكينهم من مواجهة حرب ليست بأقل شراسة من الحروب التي خاضتها مصر عبر التاريخ.

علاقة مصر بالدول الأخرى

وأعرب اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، عن سعادته بهذا اللقاء، وخلال محاضرته تحدث عن علاقة مصر بالدول الأخرى، وأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها، مؤكدا خطورة حروب الجيل الرابع والخامس، وخطورة ما تبثه وسائل التواصل الإجتماعي من شائعات تدمر الوعي والعقل، وتخلق إحساسا بانعدام الثقة والأمان في الوطن، موجها في نهاية كلمته نصائح مهمة لطلاب الجامعة، أهمها مسئوليتهم فى توعية زملائهم وأنفسهم، بالتصدى لهذه الحروب الجديدة، وهو ما لا يقل فى أهميته عن القتال بالدبابات والمدافع فى ميادين القتال.