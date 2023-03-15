رابط نتيجة الفائزين في قرعة الحج بمحافظة سوهاج 2023

أعلنت مديرية أمن سوهاج أسماء الفائزين في قرعة الحج بمحافظة سوهاج 2023، بحضور مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية، والمواطنين الذين توافدوا وكل منهم لديه الأمل أن يفوز في القرعة لكي يسافر لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ- 2023م.

اسماء الفائزين في قرعة الحج بمحافظة سوهاج 2023

تستعرض «الوطن»، أسماء الفائزين فى قرعة الحج بسوهاج 2023، لمتابعيها لمعرفة كل ما يخص قرعة الحج في المحافظة وذلك بعد إعلانها.

وتأتي أسماء الفائزين فى قرعة الحج بسوهاج 2023، وفقًا لما أعلنته مديرية أمن سوهاج اليوم الأربعاء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج محافظة سوهاج 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 في سوهاج من خلال الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية من الضغط من هنا واتباع عدة خطوات وهي:

- اختيار نتيجة حج القرعة.

- ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

- ستظهر لك نتيجة طلب الحج وحالته بالقبول أو عدم القبول.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023، وحددت وزارة الداخلية كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2023، وهي:

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج من خلال فروع ثلاث بنوك هي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة.

- عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مسـتوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة».