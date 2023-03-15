إعلان قرعة الحج 2023 في سوهاج.. 372 تأشيرة للمديريات وكبار السن

أجرت مديرية أمن سوهاج اليوم قرعة الحج 2023 للتقدمين لقرعة الحج لهذا العام، وأعلنت أسماء الفائزين بقرعة الحج من مراكز سوهاج وأقسامها المختلفة.

ووفق بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأربعاء، فإنه جرى اختيار 372 اسم تضمنت: حصص تأشيرات المديريات 186، حصص تأشيرات الأقسام والمراكز 180، حصص تأشيرات كبار السن 6.

قرعة الحج 2023

وأوضحت مديرية أمن سوهاج، أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 عقب إجراء القرعة اليوم عبر عدة طرق من بينها مراكز شرطة سوهاج وتشمل، مركز شرطة سوهاج بميدان الشهيد عبد المنعم رياض ومركز شرطة أخميم ومركز شرطة طما ومركز شرطة طهطا ومركز شرطة المراغة ومركز شرطة البلينا ومركز شرطة المنشأة ومركز شرطة جرجا ومركز شرطة جهينة ومركز شرطة دار السلام ومركز شرطة ساقلتة، بجوار موقف سوهاج.

طريقة الاستعلام عن أسماء قرعة الحج 2023

فضلا عن قسم أول سوهاج بميدان العارف بالله

وقسم شرطة ثان سوهاج بشارع أسيوط سوهاج.

ومديرية الأمن بجوار مبنى المحافظة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

فضلا عن معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 إلكترونيا من بوابة خدمات الحج من هنا والتي يتم الاستعلام بها عن نتيجة قرعة الحج المصرية 2023 بالرقم القومي.