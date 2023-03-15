إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 بمحافظة سوهاج اليوم.. اعرف الخطوات

تستعد مديرية الأمن بمحافظة سوهاج لإعلان نتيجة قرعة الحج 2023، وإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 للمتقدين من 11 مركز بمحافظة سوهاج «سوهاج، البلينا، ساقلتة، دار السلام، جرجا، جهينة، المنشاة، أخميم، طما، طهطا، المراغة»

ويعد اليوم آخر أيام إعلان نتيجة قرعة الحج 2023، إذ أعلنت نتيجة قرعة الحج المصرية خلال الأيام السابقة بمختلف المحافظات عدا محافظات «السويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر».

نتيجة قرعة الحج 2023

يتم إجراء القرعة العلنية لقرعة الحج 2023 بمحافظة سوهاج بمبنى مديرية الأمن بمدينة ناصر بحي شرق بجوار مبنى المحافظة على كورنيش سوهاج.

ثم تعلن النتيجة وأسماء الفائزين بقرعة الحج المصرية 2023 إلكترونيًا عبر موقع بوابة قرعة الحج 2023، من هنا، ويتم كتابة اسم المتقدم للحج رباعيات والرقم القومي، ورمز التأكد لتظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض .

طرق إعلان نتيجة قرعة الحج 2023

أوضحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية معرفة نتيجة قرعة الحج 2023 لهذا العام عبر مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع لها المتقدم، لذا يمكن للمتقدمين لقرعة الحج المصرية 2023 بمحافظة سوهاج معرفة أسماء الفائزين بحج القرعة عبر مراكز الشرطة بالمحافظة.

أماكن مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج

وتقع مراكز الشرطة في 11 مركزًا بمحافظة سوهاج، وهي: «مركز شرطة سوهاج، بامتداد ميدان الشهيد بجوار زاوية أبو الفضل، بينما يقع مركز شرطة ساقلتة، مركز شرطة المنشاة، مركز شرطة البلينا، مركز شرطة طهطا، مركز شرطة طما، مركز شرطة دار السلام، مركز شرطة جهينة، مركز شرطة أخميم، مركز شرطة المراغة، بجوار موقف سوهاج بكل مدينة».

موعد سداد تكلفة قرعة الحج 2023

يتم سداد تكلفة قرعة الحج لهذا العام عقب إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 عبر فروع البنوك الوطنية بالمحافظة التابع لها، وهي: «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة»، أو بفيزا المدفوعات الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد أو فيزا المدفوعات الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.