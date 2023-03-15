أول تعليق من شقيق نرمين ضحية السرطان في المنوفية: «ناس كتير عملت لها عمرة»

حالة من الحزن سيطرت على أسرة «نرمين»، ضحية السرطان في المنوفية، التي توفيت بعد صراع مع المرض، حيث جرى تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير في مسقط رأسها بشبين الكوم، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في القرية وسط دعوات أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

أول تعليق من شقيق نرمين ضحية السرطان في المنوفية

وقال مصطفى مراد شقيق «نرمين»، ضحية السرطان في المنوفية، إن الأسرة تعيش أوقات حزينة بعد رحيل نرمين، لافتًا إلى أن الراحلة كانت محبوبة من الجميع وكانت مشهودا لها بحسن الخلق وعمل أكثر من عمرة لها.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق «مراد» على وصية شقيقته نرمين ضحية السرطان في المنوفية بالحفاظ على أبنائها والسؤال عليهم بشكل مستمر قائلًا: « إزاي قلبي يرتاح بعدك يا نور عيني، ربنا يرحمك يا حبيبتي.. في رقبتي يا حبيبة أخوكي في رقبتي، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يا رحيم».

كلمات مؤثرة من ضحية السرطان في المنوفية قبل وفاتها

وجاءت وصية «نرمين» ضحية السرطان في المنوفية، كالتالي: «وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي، نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي، ويقرأوا قرآن وماتمشوش وتسيبوني خليكوا معايا شوية ساعة أو اتنين أتونس بيكم، اسألوا على ولادي من وقت للتاني، وخلوا بالكم منهم، وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي، اللي زعلته يا ريت يسامحني ادعولي كل ما آجي على بالكم».