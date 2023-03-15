أحمد فهمي يعلن انتهاء تصوير مسلسل «سره الباتع» لرمضان 2023: «فركش»

أعلن الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير مسلسل «سره الباتع»، المقرر عرضه في رمضان 2023.

ونشر أحمد فهمي صوره تجمعه مع المخرج خالد يوسف، معلقا: «فركش مسلسل سره الباتع، انتظرونا في رمضان على ON والحياة و Watch it، شكراً خالد يوسف، شكراً سينرجي والشركة المتحدة، وشكراً لكل القائمين على العمل».

مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس ويضم أكثر من 60 فنانا من بينهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل في حقبتين من الزمن الأولى الحقبة الفرنسية والثانية العصر الحالي، من إخراج خالد يوسف.