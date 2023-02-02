موعد ومكان عرض مسرحية «مبروك جالك ولد» للفنان أحمد فهمي وآيتن عامر

مسرحية «مبروك جالك ولد» أهم العروض التي من المقرر أن تعرض خلال الموسم الدرامي الحالي في المملكة العربية السعودية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن مسرحية مبروك جالك ولد:

مسرحية «مبروك جالك ولد» بطولة أحمد فهمي

- مسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر، وبدرية طلبة وعابد عناني ومحمود الليثي وميريهان حسين وسامي مغاوري وسما إبراهيم ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود

- مسرحية مبروك جالك ولد من تأليف هاني الطمباري وإخراج الفنانة بتول عرفة.

- المسرحية ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

- أحمد فهمي عضو فريق «واما» يدخل المسرح لأول مرة فى مسيرته الفنية.

- سيقدم فهمي وميريهان وآيتن عدد من الأغاني خلال العمل المسرحي.

مسرحية «مبروك جالك ولد» من إخراج بتول عرفة

كان الفنان أحمد فهمي قد كشف فى تصريحات تلفزيونية عن سعادته البالغة لمشاركته فى عمل مسرحي حيث قال: «المسرحية تعجب الجمهور وستجعلهم جالسين لمشاهدة أكثر من فصل بسبب الكوميديا والأغنيات المقدمة فيها، وأنا أحببت المسرحية بسبب الكوميديا التي تقدم بها، فأصدقائي يعلمون جيدا مدى قدرتي على الكوميديا».