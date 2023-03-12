مسلسلات رمضان 2023.. أحمد فهمي: شخصيتي في «سره الباتع» مفاجأة

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل «سره الباتع» للفنان أحمد فهمي، الذي يعد التجربة الاولي للمخرج خالد يوسف في الدراما.

مسلسل أحمد فهمي في رمضان 2023

ومن جهته، قال أحمد فهمي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد وفخور بهذه التجربة، لأن العمل كبير وبُل فيه مجهود كبير من جميع أبطال وصناع العمل، وأنه لن يقدم دورا كوميديا من خلاله، وإنما سيقدم شخصية مفأجاة للجمهور، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور والنقاد.

مسلسلات رمضان 2023 مسلسل سره الباتع

مسلسل «سره الباتع»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، هالة صدقي، علاء حسني، مصطفي درويش، أيمن عزب، مفيد عاشور، مجدي فكري، عفاف مصطفي.

ويعرض مسلسل «سره الباتع» بطولة أحمد فهمي، طوال شهر رمضان الكري، عبر شاشتي قناة «الحياة» و«ON»، إضافة إلى منصة «Watch IT»، ومن المقرر إعلان مواعيد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.