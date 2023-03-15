مخرج فيلم التمساح: يعرض تجارب شخصية عن الحقد المكبوت والغضب

عُرض مساء اليوم ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، في مهرجان الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي، الفيلم المصرى «التمساح» ومدته 15 دقيقة، وهو من إنتاج مصر، المملكة العربية السعودية، وإخراج خالد معيط.

تفاصيل أحداث الفيلم

وتدور أحداث التمساح، الذي عُرض في مهرجان الإسماعيلية حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجاهل حكايته التي تفجر صراعاَ بين القوى الذكورية للرجلين.

وقال المخرج خالد معيط، خلال الندوة التى أقيمت بعد عرض فيلمه: أنه حاول من خلال أحداث الفيلم تسليط الضوء على مشاعر الحقد المكبوت، وكيف تحركنا لأسوأ مشاعر الغضب، وذلك من خلال بطلان العمل، أما عن كواليس كتابة الفيلم، أوضح أن الفكرة كانت فى ذهنه منذ فترة طويلة، وهى ناتجة من تجارب شخصية له، لكن الكتابة استغرقت سنة.

الفيلم من إخراج خالد معيط، وهو مخرج ومونتير مصري من مواليد 1997 بمدينة بورسعيد، وشارك معيط في العديد من الأفلام كمونتير منها فيلم من «سعاد» الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته 73.

تفاصيل فيلم «أم واحدة» بعد عرضه

كما عُرض ظهر اليوم، فيلم «أم واحدة» من فرنسا - 86 دقيقة - للمخرج ميشيل بانديلا، وتدور أحداثه من خلال تسجيلات ومحادثات أرشيفية بين اثنين من الأمهات، ويبحث مخرج الفيلم الذي نشأ في دار رعاية لمدة عشرين عاما، بطريقة ممنهجة عن إجابة لتساؤلاته عن طفولته حتى يحصل على غد أفضل، من بين أسئلته "أحتاج أن أفهم وأحاول أن أضع القطع بجوار بعضها البعض، ربما أحصل على صورة للعائلة؟