مهرجان الإسماعيلية الدولي ينظم ورش يومية للأطفال.. «فن تشكيلي وتحريك زيت»

تقيم الإدارة العامة للإنتاج، التابعة للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، ورشة يومية للأطفال، ضمن فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتقام مجموعة متنوعة من الورش بـ مهرجان الإسماعيلية، منها ورشة الورق المقصوص cut out، تدريب الفنانة المخرجة زينب مصطفى، وتهدف إلى تعليم المتدربين أساسيات صناعة فيلم تحريك قصير من خلال تقنية الورق المقصوص.

ورشة الفن التشكيلي

وتأتي ورشة الفن التشكيلي، من تدريب الفنان أشرف كمال، وتهدف إلى تعليم المتدربين قواعد الرسم باستخدام مختلف الخامات، كالأقلام الرصاص وألوان الجواش، إضافة إلى ورشة العرائس، تدريب الفنانة نوال مصطفى، وتهدف إلى تعليم المتدربين تصميم وتنفيذ العرائس بخامات مختلفة ثم تحريكها.

مواعيد الورش

كما تقام ورشة تحريك الزيت، وتهدف إلى تعليم المتدربين تحريك الرسومات باستخدام ألوان الزيت، إضافة لورشة تعليم الخط العربي مع الرسم.

تقام الورش بقصر ثقافة الإسماعيلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا حتى ١ مساء، والحضور مجاني للجميع.

وتقام فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان، خلال الفترة من 14 وحتى 20 مارس 2023، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.