مهرجان الإسماعيلية يكرم مدير التصوير السينمائي «محمود عبدالسميع»

اجتمع اليوم في محبة السينما والسينمائيين عدد كبير من صناع السينما لحضور تكريم مدير التصوير السينمائي، محمود عبدالسميع بحضور كلاً من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيسة المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسني، والدكتور محمد العدل والدكتور سمير فرج ورمزي العدل والناقدة صفاء الليثي وآخرين من محبي الصناعة، وسرد محمود عبد السمع ذكرياته مع السينما في بدايتها التي كانت تصنع بأقل الامكانيات.

وأقيمت على هامش فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة بمحافظة الاسماعيلية، ندوة تكريم لمدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع، ومناقشة كتابه للناقد أسامة عبد الفتاح ادارتها الناقدة السينمائية ماجدة موريس.

صورة سينمائية كاملة

وخلال الندوة، قال مدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع: "كل عمل قمت به له رؤية وإجابة لعدة أسئلة لتحمل الصورة السينمائية مضمون مختلف"، متطرقا إلى جماليات صورة الفيلم التسجيلي، والتي تناولها من خلال فصل كامل في كتابه.

وأكد مدير التصوير أنه لا مجال لتصوير مشهد مبهر ولا معنى له، مشيرا إلي أنه ليس مخرجا ولكنه أخرج، وأضاف محمود عبد السميع أن هناك مقولة شائعة أن مهنة الإخراج مهنة من لا مهنة له.

30 عمل روائي

واختتم أنه شارك في 30 فيلم روائي، واجبر علي تصوير فيلمين، مشيرا إلى أنه لم يعتزل، وأنه أبدع في إبراز معني الصورة.وعن نجله مدير التصوير اسلام عبد السميع،، قال إنه دخل كلية الهندسة، ولكنه اتجه نحو التصوير وتفوق فيه.

سيرة حياتية

من جانبه صرح الناقد السينمائي والكاتب الصحفى، أسامة عبد الفتاح: "تحملت مسئولية كبيرة لكتابة الكتاب وزرته 10 مرات في البيت، وسجلت لأكثر من 20 ساعة، مشيرا إلى أن محمود عبد السميع، دائما يقول إن الكتاب هو التكريم الحقيقي له وأن لحظة استلام الدرع وحصوله علي التكريم تمر والكتاب هو الابقي للاجيال المتوالية.

وطالب عبد الفتاح، بعمل قاعدة بيانات وأرشيف للفنانين في جميع مجالات السينما تكون متاحة لكل الباحثين، من أجل التسجيل الأمين الدقيق، مضيفا أن التكريم مستحق واختيار جيد من إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة في دورته 24، مشيرا إلي أنه تكريم مشرف لانه في العام الذي نحتفل فيه بالموبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر، كما لفت إلى مشاركة محمود عبد السميع في مجموعة من أهم الأفلام التي سجلت انتصارات وأوجاع الشعب المصري من حرب الاستنزاف الي ما بعد الحرب.