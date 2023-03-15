عرض الفيلم السوري المصري «صول» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية اليوم

يعرض في السابعة مساء اليوم، الفيلم السوري المصري «صول» للمخرجة زهرة البودي، الذي يشارك في إنتاجه من مصر مصطفى الكيلاني، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بالقاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية.

قصة الفيلم تدور حول موسيقي شاب من ذوي الهمم

الفيلم يعرض ضمن فاعليات المهرجان، يحكي عن «جابي»، موسيقي شاب من ذوي الهمم، لديه حالة خاصة جدا تدعى «متلازمة العظم البلوري»، أقعدته عن الحركة والمشي، وأفقدته بصره بشكل نهائي، ووجد شغفه مبكرا، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، وهو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!.

صناع الفيلم

كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، وإنتاج زهرة البودي، ومنتج مشارك مصطفى الكيلاني، مدير إضاءة و تصوير فادي زوان.

وزهرة البودي مخرجة سورية، تخرجت من هندسة الاتصالات في جامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام.

ومنذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة، منها «سالي» الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية، ونال عدة جوائز، و«أحلام صغيرة» بطولة النجمة نادين تحسين بيك، و«رغبات» عام 2017، والذي نال عدة جوائز عالمية.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تستمر فعاليتها حتى 20 مارس الجاري، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.