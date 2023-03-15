تفاصيل زيادة أجور الأطباء وأعضاء المهن الطبية.. تصل لـ600 جنيه

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم، زيادة بأجور الأطباء وأعضاء المهن الطبية ضمن مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، سيبدأ تطبيقه من أول أبريل 2023.

ويستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل زيادة زيادة بأجور الأطباء وأعضاء المهن الطبية، وفقا لما تم إقراره اليوم.

زيادة أجور الأطباء وأعضاء المهن الطبية

وفيما يتعلق بتفاصيل زيادة أجور الأطباء وأعضاء المهن الطبية بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يمنح الأطباء فى سنة الامتياز المتدربين، وفقا لحزمة الإجراءات الجديدة مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا،بزيادة 600 جنيه على السابق كما أنه يجوز زيادة المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

واشتملت زيادة أجور الأطباء، والعاملين بالقطاع الطبي على منح كل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية.

العلاج الطبيعي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض العالي 2500

التمريض المتوسط 1300

الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة للأطباء والقطاع الطبي وفقا للمنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

ووفقا لزيادة أجور الأطباء فى ضوء تكليفات القيادة السياسية ، تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية"

وفقاً للفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين.

(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

تتضمنت زيادة أجور الأطباء فى ضوء العلاوة الجديدة،زيادة بدلات السهر والمبيت .وجاءت على النحو التالي :

سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيها، والمبيت 180 جنيه

سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها.

سهر مساعد أخصائي و ما يعادله 8 مرات 80 جنيها، والمبيت 120 جنيه.

سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها، والمبيت 90 جنيها.

سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيها.

سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيها.

سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيها.

سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها، والمبيت 30 جنيها.

وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.