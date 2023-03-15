ندوة لفيلم «one mother» للمخرج ميشيل بانديلا في مهرجان الإسماعيلية

أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية ندوة عقب عرض فيلم one mother «أم» وأدارتها الناقدة السينمائية أمنية عادل بحضور مخرج العمل ميشيل بانديلا، ووالدته التي شاركت بالمناقشات التي دارت حول الفيلم.

تفاصيل ندوة فيلم one mother

وفي بداية الندوة التي أقيمت ضمن فاعليات مهرجان الإسماعيلية، توجهت أمنية بسؤال للمخرج حول تصوير الفيلم وكيفية تجميع الصور القديمة والحالية وكذلك الفيديوهات التي تضمنها الفيلم.

وأوضح المخرج أنه منذ أن كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما كان يقوم بالتصوير بشكل شخصي إلي جانب الصور التي كانت يقوم بتجميعها من العائلة وكل هذة المادة المصوره قام بتجميعها بالفيلم، والمشاهد التي اعتمد عليها أيضا كان اغلبها مع والدته.

وتابع أن فكرة الفيلم جاءت من خلال محاولته لإكتشاف علاقته بوالدته والتي اوضعته لينشأ وسط أسره حاضنه من خلال محاولته لإكتشاف أسباب ذلك دون رغبته في محاسبتها.

وأضاف أن العلاقة الاسريه تختلف بشكل كبير ما بين النظرة الأفريقية والغربية حيث أن النظرة الأفريقية تقدس مسألة العيلة عكس النظرة الغربية التي تنظر إلي ذلك بشكل أكثر تحرر.

وأكد رفضه أن يقوم أحد أبنائه بتكرار هذة التجربة معه، موضحًا أنه يعتبر هذا الصفحة انتهت من حياته ولا يريد النظر لها مجددًا.